Gledam in poslušam prof. dr. Franja Štiblarja v oddaji Studio City, kako ognjevito in s samo njemu lastno energijo morda še zadnjič opozarja, kakšen nesmisel je prodaja NLB tujcem, nekim skladom, ki bodo postrgali smetano (beri dobiček in našo dokapitalizacijo) in nas pustili na cesti kot konjsko figo. Jasneje ni mogel povedati, kako nepotrebna je prodaja NLB, da obstajajo samo neke neumne obljube Evropi, ki jih menda moramo spoštovati, medtem ko se ta ista Evropa dela norce iz nas pri arbitraži in še kje. Medtem Italijani mirno in suvereno prekoračujejo vse kriterije zadolževanja, Nemci ščitijo lastno avtomobilsko industrijo, da o bankah ne govorim.

Profesor Štiblar tudi jasno nakaže, da obstaja možnost odkupa s strani uspešnih slovenskih podjetij in jih našteje – če že ne more ostati banka v državni lasti. Pa se bojim, da je to samo glas zadnjega pametnega v (slovenski) puščavi. V svoji nemoči uporabim še zadnji argument: slovenski zet Donald Trump na najbolj pokvarjen način kaže, kam gre ta svet, kako je solidarnost umrla in kako vsak najprej skrbi za svojo korist. Le Slovenci smo upogljivi in poslušni do bridkega konca.

Ali smo res izgubili ves ponos kot narod, ali smo se res pripravljeni odpovedati neodvisnosti na tako enostaven način? Ali bodo politiki, ki nas vodijo, kdaj koli odgovarjali za svoja (ne)dela pred sodišči, pred narodom? Ali je glas pametnih res tako šibak, da ga preglasijo politikanti, ki jim je zagotovljena dobro plačana štiriletna služba »za dobro naroda«, čeprav naredijo za ta narod bore malo dobrega? Zdaj bi morali sedeti v parlamentu toliko časa, dokler ne bi našli rešitve v domači hiši.

Če kdaj, potem je zdaj čas za državljansko nepokorščino, za upor zoper nesmiselno razprodajo. Sicer pa me boste videli na dan prodaje banke s črnim žalnim trakom pred parlamentom. Tako bom čutil na tisti dan in rad bi videl poslanca, ki bi pristopil in mi izrekel sožalje.

Nekdo je rekel: ko prodamo NLB, lahko zapremo tudi (narodno) Banko Slovenije – koga že naj bi ta nadzirala, če ne bo več nobene slovenske banke? Ustanovljena pa je bila zato, da bi nadzirala slovenski bančni sistem.

Srečo Knafelc, Krvava Peč