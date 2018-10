V taborišče Grande-Synthe je davi prišlo več sto policistov, ki so migrante, med katerimi prevladujejo iraški Kurdi, pospremili na več deset avtobusov. To je bila šesta tovrstna operacija v petih mesecih, z njo pa so želeli preprečiti trgovino z ljudmi.

Migrante, med katerimi so številne družine, bodo po navedbah oblasti namestili v zavetišča za begunce v departmaju Hauts-de-Seine in bližnjih departmajih.

Begunci in migranti, ki upajo na boljše življenje, so gozdnato območje ob jezeru uporabljali kot izhodišče za odhod v Veliko Britanijo. V taborišču ni tušev ali stranišč.

Nekateri migranti so za današnjo operacijo vedeli in so pred njo zapustili taborišče. »A jutri se bodo mnogi vrnili,« je ocenil Claude Lenoir iz skupine Salam, ki pomaga migrantom.

Konec leta 2016 so oblasti izpraznile zloglasno divje migrantsko naselje z imenom džungla blizu bližnjega mesta Calais, kjer je bilo okoli 6000 migrantov. Od takrat policija skuša preprečiti nastanek podobnih trajnejših divjih naselij na območju.