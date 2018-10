V Kulmerjevih dvorih bo v četrtek filmska predstava, del prostorov, ki je prilagojen za družabne dogodke, vključno z dvoriščem rezidence, bo možno najeti tudi za poroke, novinarske konference in podobne prireditve, je povedala Balentova za novičarski portal hrvaške komercialne televizije Nova TV dnevnik.hr.

Balentova je potrdila, da oddaja tudi počitniško hišo v kraju Hlevci v Gorskem kotarju. Gre za luksuzni hišo iz lesa in kamna, ki je znana kot Čarobna koča. Za tridnevno bivanje osmih oseb v koči zaračunavajo nekaj manj ko 4400 kun (595 evrov), kar vključuje tudi neomejeno uporabo savne, navaja portal.

Četrtino Kulmerjevih dvorov, ki so v lasti Ivice Todorića, je hrvaško pravosodje blokiralo lani, potem ko so dolgoletnega šefa koncerna Agrokor osumili finančnih malverzacij v največji hrvaški družbi. Ostale tri tretjine družinske rezidence so v lasti njegovih dveh sinov ter hčerke in zeta.

Po izbruhu afere Agrokor je Todorić pobegnil iz Hrvaške, a so ga prijeli novembra lani v Londonu. Na britanskem sodišču bo predvidoma v četrtek obravnava glede Todorićeve izročitve Hrvaški.