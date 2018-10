»To je takšna farsa. Jaz sem mesečno zapravil milijon dolarjev, da so se avtomobili vozili v krogu. Zakaj bi pral denar?« je pričel 79-letni Walter Wolf razpredati o svoji karieri v Formuli 1, potem ko je predsedujoča sodnica Tanja Rot že sklenila predobravnavni narok. »Ko niso več vedeli drugega, so si izmislili kriminalno združbo, nakar sva ostala samo (Wolfgang) Riedl in jaz. Kako sta dve osebi kriminalna združba? Ali sta zakonca lahko kriminalna združba?« »Ne,« mu je prikimala sodnica, »za združbo so potrebni najmanj trije.«

Sodno premlevanje vseh