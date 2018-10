V skladu z dogovorom iz petka so sindikati do ponedeljka do 12. ure vladni strani posredovali svoje videnje, kaj je bilo marca - tik preden so bila pogajanja z odstopom prejšnjega predsednika vlade Mira Cerarja prekinjena - dogovorjeno in kaj je ostalo neusklajeno.

Kot je poudaril vodja koordinacije stavkovnih odborov 16 sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek, bi za nadaljevanje pogajanj vsekakor predstavljalo problem, če bi vlada odstopila od tistega, kar jim je marca ponudila prejšnja vlada. Če pa bo šel vladni predlog v smeri tistega, kar je bilo na mizi marca, potem so po njegovi oceni na dobri poti, da pogajanja nadaljujejo in, upa, tudi dosežejo rešitev.