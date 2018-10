Raziskovalci so v okviru triletnega projekta za raziskovanje morskega dna uporabili posebne podvodne kamere, ki se jih sicer uporablja pri iskanju nafte in zemeljskega plina na morju. Kot so povedali, so manjši kos ladje datirali z radio-ogljikom in sedaj je po njihovih besedah potrjeno, da gre za najstarejše nedotaknjene ostanke ladje, kar jih je znanih človeštvu, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ladjo so datirali vse do leta 400 pred našim štetjem. Črno morje je bilo takrat živahno trgovsko križišče grških kolonij. Ladja na morskem dnu leži na boku, njen jambor in krmila so nedotaknjeni.

Ekipa raziskovalcev je še sporočila, da so ladjo, ki so jo pred tem v nedotaknjenem stanju lahko videli le na neki antični grški lončenini, odkrili na globini več kot 2000 metrov. V vodi na tej globini ni kisika, kar pomeni, da se lahko organski material ohrani več tisoč let. »Ladja, ki iz antičnih časov na globini dveh kilometrov preživi nedotaknjena, je nekaj, česar si nikoli ne bi mogel zamisliti kot možno,« je komentiral vodja projekta, profesor Jon Adams z univerze Southampton na jugu Anglije. »To bo spremenilo naše razumevanje gradnje ladij in pomorstva v antičnem času,« je dodal.