Na Fursu trenutno preverjajo kršitve zakona o delu in zakona o davčnem potrjevanju računov ter druge morebitne nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti zavoda in fizičnih oseb, povezanih z njim.

Kot so potrdili za omenjeni portal, preiskava še vedno poteka, trenutno zbirajo dokaze o vseh vpletenih. Starše otrok so povabili na razgovor, ne bodo pa jih kaznovali, ker so storitve zavodu plačevali brez računov. Starši otrok so namreč po pisanju portala za varstvo malčkov lastnici plačevali na roke, in sicer 365 evrov mesečno. Na računih, ki pa so vendarle bili izdani, naj bi bili podatki podjetja vzgojiteljice, čeprav naj jih ta ne bi nikoli videla, izdajal pa jih je direktor zavoda.

»Če je njihov edini greh to, da pri plačilu niso vzeli oziroma zahtevali računa, jih za te nepravilnosti ne bomo kaznovali,« je za 24ur.com zatrdil predstavnik za odnose z javnostmi na Fursu Stojan Glavač in poudaril, da od uvedbe davčnih blagajn niso kaznovali še nobenega potrošnika, ki ob nakupu ali plačilu storitve ni vzel računa. Raje se osredotočijo na davčno opismenjevanje mladih in dvigovanje davčne kulture v državi, je zatrdil.