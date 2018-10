Gre za zelo nalezljivo virusno okužbo prebavil, širi se s stiki, okuženo hrano in vodo, ki ob povišani temperaturi in slabemu počutju povzroča tudi drisko in bruhanje. Iz norveške smučarske zveze so za tamkajšnjo televizijo NRK sporočili, da so zbolele Johaugova, Astrid Uhrenholdt Jacobsen in Mari Eide, pred tem pa je bilo slabo Northugu in Emilu Iversenu. Zbolela sta tudi dva trenerja.

Svetovni pokal v smučarskih tekih se bo začel 24. novembra v Ruki na Finskem, ko se bo v karavano po 18-mesečni dopinški kazni znova vrnila olimpijska in sedemkratna svetovna prvakinja Johaugova.