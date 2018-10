Žarišče potresa, ki je območje stresel ob 13.35 po lokalnem času, je bilo v globini 30 kilometrov na odprtem morju japonskega otoka Yonaguni blizu Tajvana kakih 1900 kilometrov jugozahodno od Tokia in 104 kilometre od vzhodne tajvanske pokrajine Hualien.

Septembra je potres z magnitudo 6,7 prizadel severni japonski otok Hokkaido. Zahteval je 41 življenj, 740 ljudi je bilo ranjenih.

To je bil drugi potres z magnitudo več kot šest na Tajvanu, pa so sporočili iz tajvanske meteorološke agencije. Oblasti so sporočile, da potres ni prizadel območja, kjer se nahajajo jedrske elektrarne ali tehnološko razviti znanstveni centri, sicer pa so ga čutili po celotnem otoku, močno tudi v prestolnici Taipei.

Po poročanju tajvanskih medijev so v Yilanu, kjer je imel potres magnitudo 3,0, evakuirali nekaj šol in bolnišnic. V prestolnici Taipei je ulična svetilka padla na avtomobil.

Septembra 1999 je Tajvan prizadel potres z magnitudo 7,3, ki je zahteval več kot 2400 življenj.