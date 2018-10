V Londonu je po pisanju francoske tiskovne agencija AFP na ogled deset kosov nakita, ki so nekdaj pripadali Mariji Antoinetti in so danes v lasti italijanske kraljevske hiše Bourbon-Parma. Kot je za AFP povedal Andres White Correal iz avkcijske hiše Sotheby's, Marija Antoinetta predstavlja sofistikacijo l'ancien regime, od tod tudi romantičnost, magija in univerzalnost njenega imena. Napovedano dražbo pa je označil kot »dražbo 21. stoletja«, med drugim zato, ker je za Marijo Antoinetto ostalo tako malo.

Vrhunec bo po pisanju AFP predstavljal t. i. biser Marije Antoinette - par visečih uhanov z biseri in diamanti, za katerega se nadejajo iztržiti milijon do dva milijona dolarjev. V kompletu z uhani je ogrlica iz treh nizov biserov in z diamanti. Sestavlja jo več kot 100 biserov, zanjo pa se nadejajo iztržiti od 200.000 do 300.000 dolarjev. Na dražbi bodo ponudili tudi manjši diamantni prstan z monogramom MA, v katerega je vdelan koder kraljičinih las, ocenjen je med 8000 do 10.000 dolarjev.

Po besedah strokovnjaka za nakit pri avkcijski hiši Benoita Repellina diamanti »sami po sebi sicer niso vredni veliko, a je zadaj emocionalna in čustvena vrednost«. Za broška v obliki dvojne pentlje, okrašeno z diamanti, pa se po pisanju AFP nadejajo iztržiti med 50.000 in 80.000 dolarjev.

Nakit po Marijinem pobegu najprej pretihotapljen v Bruselj

Marija Antoinetta (1755-1793) se je rodila na Dunaju kot hči Marije Terezije in Franca I. Leta 1770 se je poročila s francoskim prestolonaslednikom Ludvikom, kasnejšim francoskim kraljem Ludvikom XVI., da bi utrdili zvezo med Habsburžani in francoskim dvorom. Rodila je hčer in dva sinova. Med Francozi je bila zaradi tujega rodu, bizarnosti, zapravljivosti in lahkomiselnosti nepriljubljena. Po revoluciji leta 1789 je z nepopustljivostjo pri obrambi kraljevih pravic mnogo prispevala k neuspešnosti pogajanj kraljeve strani z novimi oblastniki. Leta 1791 je skušala z družino zbežati iz Pariza, a so jo ujeli in zaprli. Leta 1793 so jo usmrtili z giljotino.

Ko je Marija Antoinetta skušala z družino zbežati iz Pariza, je bil nakit pretihotapljen iz države najprej v Bruselj. Od tam je bil poslan sorodnikom v Avstrijo, nato pa je prehajal iz generacije v generacijo. Po besedah Daniele Mascetti iz avkcijske hiše gre za najpomembnejšo kraljevsko zbirko nakita, kar je bila doslej dana na dražbo. Dodala je, da je »prav vsak dragulj prežet z zgodovino«.

Na dražbi pa bodo ponudili tudi tiaro iz leta 1912, v katero so vdelani diamanti iz zbirke francoskega kralja Karla X., svaka Marije Antoinette. Zanjo se nadejajo iztržiti med 350.000 in 550.000 dolarjev. Nakit je bil po pisanju AFP že razstavljen v Hongkongu, Dubaju in New Yorku.