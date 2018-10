Sodelujoči v študiji so stari med 33 in 65 let in živijo na različnih celinah. En teden so o svoji prehrani vodili dnevnik, po tednu dni pa oddali vzorec blata. Vsi so v tem času uživali živila, pakirana v plastiko ali pijače iz plastenk. Več med njimi jih je uživalo tudi ribe ali morske sadeže, nihče od njih pa se ni prehranjeval izključno vegetarijansko.

»V našem laboratoriju smo našli delce devetih različnih umetnih snovi v velikosti od 50 do 500 mikrometrov,« je pojasnila Bettina Liebmann, strokovnjakinja za analizo mikroplastike na avstrijskem okoljskem ministrstvu. V vzorcih sta bila najpogostejša polipropilen (PP) in polietilentereftalat (PET).

Povezave med načinom prehrane in obremenjenostjo z mikroplastiko znanstveniki zaradi majhnega števila sodelujočih v študiji niso mogli ugotoviti.