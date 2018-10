Prometna nesreča, ki se je včeraj zgodila v Izoli, na srečo ni terjala smrtnih žrtev, se je pa hudo poškodovala 13-letna deklica na skiroju. Kot so sporočili policisti, je počilo okoli 17. ure na Cankarjevem drevoredu. Nesrečo je povzročil državljan BiH, ki začasno biva v naši državi, ki je 13-letnico s skirojem spregledal na prehodu za pešce in jo zbil. Otroka je vrglo na pokrov motorja, nato pa na tla. Ko se ji je poskušal umakniti, je zapeljal levo in pri tem na drugi strani ceste po boku podrsal avto, s katerim je nasproti pripeljal 32-letni domačin. Deklico so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili zlom stegnenice in rano na glavi. Povzročitelja bodo ovadili.

Gorenjski policisti so prav tako včeraj obravnavali prometni nesreči, ki sta terjali poškodbe. Opoldan je voznik pod vplivom alkohola, namerili so mu več kot 1,7 promila, na parkirišču v Tržiču trčil v tri vozila, enega od teh je potem odbilo v dve peški. Vozniško dovoljenje so mu odvzeli in sprožili predkazenski postopek. V Kranju pa je otrok na skiroju trčil v osebni avto in po podatkih policije utrpel lažje poškodbe. Otrok je pred avtomobilistom izsilil prednost.