Vnovič je pri Teličkih blestel tudi DeAndre Jordan, ki je z 18 točkami in 16 skoki še na tretji tekmi dosegel dvojnega dvojčka. Nazadnje je to v dresu Dallasa uspelo Popeyu Jonesu leta 1994. Predvsem pa veseli vnovično odlično sodelovanje Dončića in agilnega centra, saj sta kot naveza znova delovala zelo prepričljivo.

Pri Dallasu je bil sicer najbolj učinkovit posameznik Wesley Matthews z 20 točkami, kar šest košarkarjev pa je doseglo dvomestno število košev. Pri Chicagu je s 34 točkami izstopal Zach LaVine in še na tretji tekmi sezone dosegel več kot 30 točk. To je pred njim v dresu Bikov uspelo le Michaelu Jordanu leta 1986 in Bobu Lovu leta 1971. Jabari Parker je bil z 20 točkami prav tako zelo razpoložen.