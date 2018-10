Kampanja pred ameriškimi kongresnimi volitvami 6. novembra vstopa v sklepno fazo. Čez dva tedna bodo Američani izbirali vseh 435 poslancev predstavniškega doma kongresa in 35 od 100 senatorjev. Demokrati se nadejajo, da bodo tokrat dobili večino vsaj v predstavniškem domu, kar bi pomenilo, da republikanci ne bi mogli več sprejemati zakonov mimo njih. Glede na strupene odnose med strankama bi bili drugi dve dve leti mandata Donalda Trumpa, ki bosta zaznamovani tudi s predsedniško tekmo, tako bistveno oteženi.

Primer Kavanaugh je bil budilka

Še pred dobrim mesecem dni je demokratom kazalo res dobro. Govorilo se je kar o velikem modrem valu, ki da bo pljusknil po Ameriki (modra je barva demokratov). Potem pa se je začela prebujati nekoliko letargična republikanska volilna baza. In kot kaže, so jo na noge pomagali spraviti kar demokrati oziroma dogajanje okrog zaslišanja kandidata za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha, ki so ga tri ženske obtožile sodelovanja pri spolnih napadih v mladih letih, ter spremljajoči protesti na kongresnem griču. Trump je primer Kavanaugha znal izkoristiti za klic k mobilizaciji svojih pristašev, kar je lahko odločilno, saj bo udeležba najpomembnejši dejavnik kongresnih volitev. »Zaslišanje Kavanaugha je očitno negativno vplivalo na ugled demokratov. Septembra jih je pozitivno ocenilo 44 odstotkov vprašanih, republikance 38. Po zaslišanju je ta številka pri demokratih padla za devet odstotkov, pri republikancih pa ostala enaka. Leta dolgo že republikanci pri tem vprašanju niso imeli sploh nobene prednosti,« je v konservativnem štirinajstdnevniku National Review zapisal John Fund. Analitik Charles E. Cook pa se v National Journalu sprašuje, »ali se tisti, ki so v kongresu organizirali demonstracije proti Kavanaughu, ki so ušle nadzoru, zavedajo, kako zelo so škodovali demokratom«.

To sicer ni edini razlog za upadanje možnosti demokratov, da osvojijo večino v obeh domovih kongresa na vmesnih volitvah (tako se imenujejo, ker so sredi predsedniškega mandata). Omeniti velja vsaj še dobre ekonomske kazalce in dvig priljubljenosti Trumpa. »Veliko ljudi govori o modrem valu in podobnem, a sam v to ne verjamem,« je včeraj vdano dejal senator Bernie Sanders, ki se je pred dvema letoma potegoval za predsedniško kandidaturo demokratov, in dodal, da bo o tem, ali bodo demokrati dobili večino v katerem od domov kongresa, »odločala peščica glasov«. Mogoče je seveda, da gre pri njegovi izjavi bolj za ustvarjanje drame, da bi podpornike demokratov spodbudil k volilni udeležbi, vendar pa ankete Sandersu v mnogih volilnih bitkah dajejo prav.