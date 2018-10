Upravno sodišče je sprejelo v postopek tožbo civilne iniciative Za Rožno dolino proti Mestni občini Ljubljana zaradi sprememb občinskega prostorskega načrta. V civilni iniciativi si razlagajo, da je sodišče »s tem priznalo pravico prebivalcev Rožne doline do spremembe tistih delov prostorskega načrta, ki je do zdaj omogočal gradnjo vila blokov z nesprejemljivimi okoljskimi posledicami«. Čeprav so njihove ocene precej prenagljene, to ne spremeni dejstva, da bodo prebivalci na sodišču imeli možnost izpodbijati občinski prostorski načrt, kar naj bi bil prvi tak primer pri nas. <