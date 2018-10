Veliki derbi večera nadaljevanja nogometne lige prvakov bo drevi v Manchestru, kjer se bosta pomerila domači United in Juventus. Moštvi se nista v najmočnejšem ligaškem tekmovanju pomerili že 15 let, ko je v sezoni 2002/2003 oba dvoboja dobil United. Juventus prihaja motiviran na krilih Cristiana Ronalda, ki je v novem dresu na prvi tekmi proti Valencii prejel rdeči karton, zaradi katerega je bil kaznoval tudi v drugem krogu.

Ronaldo je nosil dres Manchestra Uniteda od leta 2003 do 2009, v tem času pa je z Angleži osvojil tudi ligo prvakov. Ko se je pozneje preselil v Madrid, je med letoma 2010 in 2013 sodeloval z Josejem Mourinhom, zdajšnjim trenerjem Manchestra. Zgodbe največjih akterjev so torej zelo povezane, kar doliva dodatni bencin na ogenj. Ronaldo si namreč močno želi zabiti prvi gol v ligi prvakov za Juventus, Manchestru Unitedu pa v tej sezoni predvsem v domačem prvenstvu ne gre po načrtih. Nogometnima velikanoma je skupno tudi to, da v dveh krogih lige prvakov v tej sezoni še nista prejela zadetka. Juventus jih je z maksimalnim izkupičkom zabil pet, Manchester pa za zmago in remi tri.

Večjih neznank med kluboma ni, saj oboji dobro poznajo tako tekmeca kot angleški oziroma italijanski nogomet. Mourinho je bil med letoma 2008 in 2010 trener Interja, s katerim je osvojil ligo prvakov ter dve italijanski prvenstvi. V Manchestru ima tri igralce, ki so si nekdaj služili kruh v italijanskem prvenstvu. To so Matteo Darmian (Milan, Padova, Palermo, Torino), Alexis Sanchez (Udinese) in Sergio Romero (Sampdoria). Tudi Juventusov dres nosijo trije nogometaši z angleškimi ligaškimi izkušnjami. To so Wojciech Szczesny (Arsenal, Brentford), poškodovani Emre Can (Liverpool) in Juan Cuadrado (Chelsea).

Tudi drugega predstavnika iz Manchestra čaka drevi težka naloga. City bo namreč gostoval v Harkovu proti Šahtarju. Ukrajinci so na obeh dvobojih proti Lyonu in Hoffenheimu remizirali, medtem ko je City v prvem krogu na domačem igrišču doživel nepričakovan poraz proti Lyonu. V primeru novega neuspeha bi zvezdniški klub Pepa Guardiole zašel v evropske težave. Kot tudi branilec zadnjih treh evropskih lovorik madridski Real. Kraljevi klub po nepričakovanem spodrsljaju proti CSKA potrebuje zmago na domačem igrišču proti Viktorii iz Plzna. Glede na prikazane igre navijači Reala ne pričakujejo mirno dvoboja s Čehi, saj so zaupanje v svoje varovance v tej sezoni skoraj povsem izgubili. Poleg tega konec tedna vsi nestrpno pričakujejo dvoboj v španskem prvenstvu z Barcelono.