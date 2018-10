Američana Julie in Rich Morgan sta pred 25 leti vsak delovni dan večerjala v piceriji Steve's Pizza v kraju Battle Creek v Michiganu. Za ženin rojstni dan sta se želela iz Indianapolisa, kjer živita zadnja leta, odpraviti na izlet v njuno najljubšo picerijo. Vendar sta morala na urgenco, kjer so ugotovili, da se je moževo zdravstveno stanje zaradi raka poslabšalo. Preostalo mu je le še nekaj tednov oziroma dni življenja. Namestili so ga v hospic.

Ko je Julijin oče David Dalke izvedel za to zgodbo, je poklical v picerijo in prosil, ali jima lahko pošljejo sporočilo, da jim je zelo žal, da ne moreta priti. A so ga čez pet minut klicali nazaj in vprašali, katero pico imata najraje. Odgovoril je, da tisto s klobaso in gobami.

Dalton Shaffer, 18-letni vnuk ustanovitelja picerije, je Dalkeju dejal, da bo kmalu zaprl restavracijo in se odpravil na pot, ki pa je dolga 225 milj oziroma več kot 360 kilometrov. Po približno treh urah in pol vožnje je ob 2. uri zjutraj zapeljal na Dalkejevo dvorišče. Plačila ni želel vzeti in se je takoj odpravil nazaj. Za pot je tako skupaj porabil več kot sedem ur.

»Ne morem opisati, kako dobra je ta pica. Po več selitvah in mnogo let kasneje je še vedno najboljša. Nisva še našla boljše,« je ob tem na facebooku zapisala Julie Morgan. Opisala je tudi, da so jima jo pripeljali iz njune najljubše picerije, ki pic sicer sploh ne dostavlja. Shaffer je bil deležen številnih pohval.

Že nekaj dni zatem pa je sporočila, da je mož po dveh letih boja z rakom v soboto umrl, na spletu navaja ameriška televizija CNN.