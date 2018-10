»Menimo, da je to, kar se je zgodilo, v nasprotju z vsemi normami, tako z zakonodajnega kot moralnega vidika,« so zapisali. »Tako umazane manipulacije ne morejo biti razumljene kot odraz volje parlamenta,« so poudarili na ruskem zunanjem ministrstvu.

Dodali so, da je bilo osem glasov, ki jih je vlada potrebovala za potrditev predloga, zagotovljenih z »izsiljevanjem, grožnjami in kupovanjem glasov opozicijskih poslancev«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Makedonski parlament je v petek podprl predlog vlade, da začnejo postopek spreminjanja ustave za spremembo imena države v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom z Grčijo. Za je glasovalo 80 poslancev, proti pa 39.

Podpora predlogu je bila v 120-članskem sobranju izglasovana ob pomoči poslancev koalicije okoli glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE, ki sporazumu z Grčijo in spremembi imena nasprotuje. Izvršni odbor VMRO-DPMNE je izključil vseh sedem članov stranke, ki so glasovali za vladni predlog, saj so »ravnali v nasprotju s stališčem stranke in voljo naroda«. Vodja stranke Hristijan Mickoski je zatrdil, da so nekaterim v zameno za podporo ponudili tudi denar.

V skladu s sporazumom, ki sta ga Skopje in Atene podpisala 17. junija letos, bi se Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo. V zameno bi Grčija odpravila blokado pri njenem vključevanju v EU in Nato.