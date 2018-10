Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) si prizadeva, da bi bil slovenski znakovni jezik vpisan v ustavo. Če bi to uspelo, bi se kot četrti uradni jezik pridružil slovenščini, italijanščini in madžarščini. Znakovni jezik v Sloveniji uporablja približno 1500 ljudi, vpis v ustavo pa naj bi koristil predvsem gluhim otrokom, ki se znakovnega jezika šele učijo.

Kulturno ministrstvo gluhe načeloma podpira

»V zvezi si prizadevamo, da bi bil slovenski znakovni jezik priznan kot samostojen jezik, in menimo, da bi bilo primerno, da bi bil kot jezik opredeljen tudi v ustavi,« pravi sekretar ZDGNS Matjaž Juhart. Slovenski znakovni jezik je samostojen in se pomembno razlikuje od znakovnih jezikov v drugih državah. Od leta 2002 je njegov obstoj sicer že opredeljen v posebnem zakonu, a se zakon osredotoča na pravico gluhih do tolmačenja v upravnih postopkih in na sodiščih. Gluhi opozarjajo, da to ni dovolj. »Če bi bil jezik vpisan v ustavo, bi iz tega izhajala tudi obveznost države, da zagotovi razvoj in izobraževanje gluhih o znakovnem jeziku,« pojasnjuje Juhart. Tega gluhi otroci, ki obiskujejo specializirane šole, za zdaj niso deležni. »Standardiziran način učenja znakovnega jezika ne obstaja. Otroci se znakovnega jezika učijo dobesedno drug od drugega. Učijo se sproti, tudi od učiteljev oziroma prek 'izročila',« opozarja Juhart. Zato pričakujejo, »da bo znakovni jezik končno standardiziran, priznan kot jezik in da bo obvezen del učnih načrtov specializiranih šol kakor tudi učnih načrtov za gluhe otroke, ki so vključeni v redne oblike izobraževanja.«

Na ministrstvu za kulturo zatrjujejo, da se zavedajo »velikega pomena, ki ga ima za gluhe razvoj slovenskega znakovnega jezika«. »Postopek spremembe ustave sicer ni v pristojnosti ministrstva za kulturo, vendar skupnost gluhih in naglušnih podpiramo pri prizadevanjih za čim širšo uveljavitev slovenskega znakovnega jezika in enakopravnejše sodelovanje v javnem življenju,« so sporočili. Zatrdili so še, da se bo minister Dejan Prešiček s predstavniki zveze srečal na delovnem sestanku.