Medtem ko so na ljubljanski mestni občini znižali občinsko takso, ki so jo morali letos plačati najemniki javnih površin, na katerih so postavili zelene utice za peko in prodajo kostanja (kar kostanjepekov sicer ni spodbudilo, da bi merice pocenili, ampak so jih nekateri v primerjavi z lani še podražili za pol evra), pa najemnina za sejemske in gostinske hiške, ki bodo v mestu stale v času veselega decembra, tudi letos ostaja nespremenjena.

Na Bregu in Petkovškovem nabrežju bo v okviru prazničnega sejma razporejenih 34 sejemskih hišic, za katere bodo morali najemniki