Otroci, ki obiskujejo vrtec Trnovo, bodo v prihodnje dobili povsem nove prostore. Na ljubljanski mestni občini namreč nameravajo porušiti stavbe vrtca v Karunovi ulici in tam zgraditi sodoben vrtec. Na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so pojasnili, da se bo rušenje starega oziroma gradnja novega vrtca začela že prihodnje leto.

»Projekt je predviden v letih 2019 in 2020. Pred izbiro izvajalca bomo predvidoma v začetku leta 2019 izvedli arhitekturni natečaj, začetek gradnje pa je predviden konec leta 2019,« so napovedali na občini.

V novem vrtcu bo 12 oddelkov

Vrtec Trnovo trenutno deluje na treh lokacijah. V enoti vrtca v Kolezijski ulici so upravni prostori, centralna kuhinja, travnato igrišče in devet oddelkov za otroke od dveh do šestih let starosti, medtem ko je enota vrtca v Trnovskem pristanu urejena v dveh stanovanjih v sklopu trnovskih stanovanjskih blokov. Ti prostori so namenjeni otrokom od prvega do tretjega leta starosti, imajo pa tudi razdelilno kuhinjo in dva atrija, ki omogočata dnevno igro na prostem.

V enoti vrtca v Karunovi ulici so zdaj mlečna kuhinja za otroke prve starostne skupine ter igralnice za otroke prvega in drugega starostnega obdobja z ločenimi igrišči. Ko bodo prostore v Karunovi prihodnje leto porušili, je tam predvidena gradnja stavbe, v kateri bo delovalo dvanajst oddelkov. »S tem bomo v okviru Vrtca Trnovo ohranili obstoječe število otrok,« so pojasnili na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.