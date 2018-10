V 18. minuti je Ronaldo dosegel vodilni gol za črno-bele, petega na desetih tekmah v Juventusovem dresu, končnih 1:1 pa je za Genoo postavil Daniel Bessa v 67. minuti. Juventus je kljub temu ostal na prvem mestu na lestvici, Napoli pa se mu je po zmagi na gostovanju pri Udineseju s 3:0 približal na štiri točke zaostanka. Kljub remiju je 33-letni Ronaldo poskrbel za nov mejnik v nogometni zgodovini s svojim 400. golom v petih najmočnejših ligah v Evropi (Anglija, Italija, Nemčija, Španija, Francija): 33-letnik je 311 golom iz španske la lige (Real Madrid) in 84 golom iz angleške premier league (Manchester United) dodal še petega v italijanski serie A (Juventus). »Rekord je lep dosežek, a rajši bi imel tri točke namesto ene proti Genoi,« je dejal Cristiano Ronaldo. Na drugem mestu v tej kategoriji je Barcelonin zvezdnik Lionel Messi, ki je pred poškodbo za zmago s 4:2 proti Sevilli dosegel svoj 390. gol, zaradi zloma koželjnice desne roke pa bo Argentinec z igrišč odsoten najmanj tri tedne.

Ronaldov nekdanji klub Real Madrid je v devetem krogu španske lige doživel že tretji poraz, njegov krvnik na stadionu Santiago Bernabeu pa je bil Levante, ki je zmagal z 2:1. Gostje so v 13. minuti vodili že z 2:0, častni gol za Real pa je dosegel Marcelo v 72. minuti. Marcelo – januarja 2019 naj bi okrepil Juventus – je prekinil kar 481-minutni Realov strelski post (najdaljši v dosedanji klubski zgodovini, pred tem 464 minut iz leta 1985), skupaj s soigralci pa ni mogel prekiniti črnega niza: Real je že na peti zaporedni tekmi ostal brez zmage in tretjič zapored izgubil. Stolček Julena Lopeteguija se vedno bolj trese, a Realov trener odgovarja: »O tem, kako dolgo bom še trener Reala, ne razmišljam. Drži, da smo v krizi, a prepričan sem, da bomo kmalu prišli iz nje. Proti Levanteju so igralci kljub porazu pustili srce in dušo na igrišču, kar me opogumlja pred naslednjimi tekmami. Poraz nas je prizadel, a se bomo dvignili.«

Pomočnik sprovociral Mourinha Tudi Manchester United ne blesti v angleški ligi, saj je po devetih krogih šele deseti s 14 točkami, za vodilnim dvojcem Manchester City-Liverpool pa zaostaja že za devet točk. Zato pa toliko bolj »blesti« njegov trener Jose Mourinho, ki je proti svojemu nekdanjemu klubu Chelsea (2:2) poskrbel za škandal. Portugalčeva ekipa je po dveh golih 22-letnega Francoza Anthonyja Martiala še v sodnikovem podaljšku vodila z 2:1, nato pa je izenačujoči gol za Chelsea v 96. minuti dosegel rezervist Ross Barkley. S tem je tudi preprečil prvi poraz Londončanov v tej sezoni, s pretiranim slavjem ob izenačenju pa je Marco Ianni, eden od Chelseajevih pomočnikov glavnega trenerja Maurizia Sarrija, namerno sprovociral Joseja Mourinha. Ianni je stekel mimo klopi gostov in s proslavljanjem gola tako sprovociral Mourinha, da je ta skočil za njim in želel obračunati z njim. A pravočasno so posredovali varnostniki, ki so Portugalca zadržali tik pred vhodom v predor, kamor je odšel Ianni. »Vem, da bodo zdaj vsi imeli mene za krivca za incident, vendar ste lahko videli bil sem izzvan. Ni šlo za športno proslavljanje gola, ampak za slabo vedenje in slabo vzgojo pomočnika. Sarri je potem vse uredil in oba sta se mi tudi opravičila. Sprejel sem njuno opravičilo in zgodba je zame končana,« je dejal Jose Mourniho.

Anglija, 9. krog 1. Manch. City 9 7 2 0 26:3 23 2. Liverpool 9 7 2 0 16:3 23 3. Chelsea 9 6 3 0 20:7 21 4. Tottenham 9 7 0 2 16:7 21 5. Arsenal 8 6 0 2 19:10 18 6. Bournem. 9 5 2 2 16:12 17 7. Watford 9 5 1 3 13:12 16 8. Everton 9 4 3 2 15:12 15 9. Wolverham. 9 4 3 2 9:8 15 10. Man. United 9 4 2 3 15:16 14 11. Leicester 8 4 0 4 14:12 12 12. Brighton 9 3 2 4 10:13 11 13. Bournley 9 2 2 5 10:17 8 14. West Ham 9 2 1 6 8:14 7 15. Crys. Palace 9 2 1 6 5:11 7 16. Southampt. 9 1 3 5 6:14 6 17. Cardiff City 9 1 2 6 8:19 5 18. Fulham 9 1 2 6 11:25 5 19. Huddersf. 9 0 3 6 4:18 3 20. Newcastle 9 0 2 7 6:14 2

Francija, 10. krog 1. PSG 10 10 0 0 37:6 30 2. Lille 10 7 1 2 19:8 22 3. Montpellier 10 5 4 1 14:7 19 4. Marseille 10 6 1 3 22:16 19 5. Lyon 10 5 2 3 16:12 17 6. St. Etienne 10 4 4 2 12:13 16 7. Strasbourg 10 4 3 3 18:14 15 8. Bordeaux 10 4 2 4 13:13 14 9. Toulouse 10 3 4 3 10:16 13 10. Angers 10 3 3 4 12:13 12 11. Rennes 10 3 3 4 13:15 12 12. Caen 10 2 5 3 10:13 11 13. Reims 10 2 5 3 5:10 11 14. Nice 10 3 2 5 7:14 11 15. Nimes 10 2 4 4 13:18 10 16. Dijon 10 3 1 6 10:15 10 17. Amiens 10 3 1 6 11:18 10 18. Nantes 10 2 3 5 12:16 9 19. Monaco 10 1 3 6 10:15 6 20. Guingamp 10 1 3 6 6:18 6

Italija, 9. krog 1. Juventus 9 8 1 0 19:6 25 2. Napoli 9 7 0 2 18:10 21 3. Inter 9 6 1 2 13:6 19 4. Lazio 9 6 0 3 13:9 18 5. Fiorentina 9 4 2 3 15:7 14 6. Sampdoria 8 4 2 2 12:4 14 7. Roma 9 4 2 3 16:12 14 8. Sassuolo 8 4 1 3 15:14 13 9. Torino 9 3 4 2 11:11 13 10. Parma 9 4 1 4 10:11 13 11. Genoa 8 4 1 3 13:15 13 12. Milan 8 3 3 2 15:11 12 13. Spal 9 4 0 5 8:10 12 14. Cagliari 9 2 4 3 7:10 10 15. Atalanta 9 2 3 4 14:12 9 16. Udinese 9 2 2 5 8:13 8 17. Bologna 9 2 2 5 6:12 8 18. Empoli 9 1 3 5 8:13 6 19. Frosinone 9 0 2 7 6:24 2 20. Chievo 9 0 2 7 7:24 -1

Španija, 9. krog 1. Barcelona 9 5 3 1 23:11 18 2. Espanyol 9 5 2 2 13:7 17 3. Alaves 9 5 2 2 12:8 17 4. Sevilla 9 5 1 3 20:12 16 5. Atl. Madrid 9 4 4 1 10:5 16 6. Valladolid 9 4 3 2 8:6 15 7. Real Madrid 9 4 2 3 13:9 14 8. Levante 9 4 1 4 14:15 13 9. Getafe 9 3 3 3 8:8 12 10. Betis 9 3 3 3 5:7 12 11. R. Sociedad 8 3 2 3 12:11 11 12. Eibar 9 3 2 4 10:13 11 13. Celta Vigo 9 2 4 3 13:13 10 14. Valencia 9 1 7 1 7:8 10 15. Villarreal 9 2 3 4 7:8 9 16. Girona 8 2 3 3 10:13 9 17. Ath. Bilbao 8 1 5 2 10:14 8 18. Leganes 9 2 2 5 8:13 8 19. R. Vallecano 8 1 2 5 8:17 5 20. Huesca 9 1 2 6 7:20 5

Nemčija, 8. krog 1. Borussia D. 8 6 2 0 27:8 20 2. Borussia M. 8 5 2 1 19:9 17 3. Werder 8 5 2 1 15:8 17 4. Bayern M. 8 5 1 2 15:9 16 5. Leipzig 8 4 3 1 16:9 15 6. Hertha 8 4 3 1 13:8 15 7. Eintracht 8 4 1 3 19:12 13 8. Hoffenheim 8 3 1 4 14:13 10 9. Augsburg 8 2 3 3 14:13 9 10. Wolfsburg 8 2 3 3 11:14 9 11. Freiburg 8 2 3 3 10:14 9 12. Mainz 8 2 3 3 4:8 9 13. Bayer Lev. 8 2 2 4 9:15 8 14. Nürnberg 8 2 2 4 8:19 8 15. Hannover 8 1 3 4 10:16 6 16. Schalke 8 2 0 6 5:11 6 17. Stuttgart 8 1 2 5 6:17 5 18. Fortuna D. 8 1 2 5 6:18 5