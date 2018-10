Že skoraj leto dni trajajoče sojenje zoper Krupljanina, ki je obtožen, da je skupaj s svojim bratom aprila 2017 v Tržiču napadel policista, še vedno ni končano. Kranjsko okrožno sodišče bi namreč rado ugotovilo, kaj se je zgodilo z videoposnetkom dogajanja, ki je na več delih prekinjen. Krupljanin trdi, da manjkajo prav tisti deli, ki bi bili obremenilni za policista, ki naj bi prekoračil pooblastila.

Danes je bil na glavni obravnavi zaslišan sodni izvedenec Gregor Kovač, ki je povedal, da je dobil stara snemalnika, ki sta v lasti tržiški občine. Vendar pa so mu posredovali napačne dostopne podatke, zaklenjen pa je bil tudi dostop z omrežnim kablom. »Nekdo je zaprl vse poti do podatkov,« je povedal Kovač in pojasnil, da pri svojem delu na kaj takega še ni naletel.

Glede na dosegljiv posnetek pa je Kovač je prišel do zaključka, da je nekdo s posnetkom manipuliral, saj zapisi niso skladni s snemalnikom. Pri vpogledu v tedanji sistem in programsko opremo, kar mu je omogočilo sedanje vodstvo občine, se je namreč izkazalo, da se takšne prekinitve tudi ob zajemu slike ne pojavljajo.

Krupljanin prepričan v policijsko zaroto Sodnica Andrijana Ahačič se je na podlagi pričanja izvedenca odločila, da bo na prihodnji obravnavi 26. novembra ponovno zaslišala Jureta Zadnikarja, ki je takrat skrbel za snemalnik, prvič pa tudi njegovega očeta Draga Zadnikarja, ki je bil takrat direktor tržiške občinske uprave, v preteklosti pa je bil zaposlen tudi na policiji. Krupljanin je prepričan, da gre za policijsko zaroto proti njemu in za zaščito policista, ki je v incidentu uporabil tudi solzivec in pištolo. Krupljanin trdi, da je sam zgolj branil svojega nečaka in mamo. Prav sojenje pa je Krupljanina, ki je bil v preteklosti sicer že v zaporu, spodbudilo, da se je odločil za župansko kandidaturo. Kot je poudaril, Tržič izumira in je čas za spremembe. »Jaz bi striktno delal podjetja, ki so v lasti občine, da ves kapital ostane v njej, da se poveča število delovnih mest in se ljudem zvišajo plače. Smo blizu Avstrije in veliko ljudi hodi tja na delo, tako izgubljamo naše občane,« je izpostavil Krupljanin, ki je prepričan, da ima precejšnjo podporo zlasti med mladimi. Kandidaturo pa je vložil s podpisi volivcev.