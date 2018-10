Proizvajalci pametnih naprav z operacijskim sistemom android bodo v prihodnje morali za integracijo Googlove spletne trgovine play store in drugih aplikacij kot sta gmail in youtube v evropske naprave z androidom plačati tudi do 35 evrov. Tako vsaj trdijo pri The Verge, kjer so se dokopali do dokumentov o Googlovih načrtovanih cenah. Vsota, ki jo bodo morali plačati proizvajalci in se bo najverjetneje odrazila tudi na končnih cenah naprav, bo odvisna od »kvalitete« naprave in države prodaje.

Google sicer ne bo vztrajal, da morajo proizvajalci za integracijo trgovine nujno plačati polno ceno, temveč naj bi ponujal alternativo, precej podobno dosedanji praksi. Plačilu se naj bi bilo mogoče v veliki meri izogniti s popusti, ki jih bo Google priznal proizvajalcem za integracijo Googlove iskalne pasice in brskalnika chrome v naprave. Če proizvajalci tega ne bodo storili, pa se bodo morali pod nosom obrisati tudi za delež dohodkov iskanja z brskalnikom chrome. Tega Google deli s proizvajalci, da bi jih še bolj spodbudil k izpostavljanju njegovih spletnih storitev.

Cene od okoli dveh evrov do 35 evrov Države EU naj bi bile na podlagi Googlovih novih načrtov sicer razporejene v tri cenovne razrede. V najvišjem razredu se bodo nahajale Nemčija, Švedska, Nizozemska, Velika Britanija in Norveška, ki ni članica EU, a je članica evropskega enotnega trga. Podatka o tem, v katerem razredu naj bi se nahajala Slovenija, za zdaj še nimamo. Cene naj bi pričele veljati za naprave, ki bodo aktivirane s 1. februarjem 2019 in kasneje. Poleg tega so se pri Googlu odločili, da bodo cene odvisne od pik na palec zaslona. Ne gre ravno za pravi kriterij kvalitete naprave, so pa naprave z večjo gostoto pik na zaslonih praviloma dražje oziroma v višjem cenovnem razredu. V najdražjih državah bodo proizvajalci za play store na pametnih telefonih z več kot 500 pikami na palec (ppi) morali Googlu odšteti 40 dolarjev (35 evrov), za naprave s 400 do 500 ppi bo cena 20 dolarjev (okoli 17,4 evra), za naprave z manj kot 400 ppi pa bo cena 10 dolarjev (8,7 evra). V najcenejših državah naj bi bila cena okoli 2,5 dolarjev (2,17 evra). Pri The Verge pišejo tudi, da bodo tablice deležne posebnega načina določanja cene.