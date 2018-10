Ponovil je stališče nemške kanclerke Angele Merkel, ki je v nedeljo sporočila, da Nemčija ne bo odobrila nadaljnjega izvoza orožja, saj želijo vedeti, kaj se je zgodilo.

Vendar po Altmaierjevih besedah »ne bo pozitivnih učinkov, če bo izvoz ustavila samo Nemčija, nato pa bodo druge države zapolnile vrzel«, je dejal za nemško javno televizijo ZDF. »Samo če bodo vsi evropski narodi enotni, bo to vplivalo na Rijad,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Tiskovni predstavnik Merklove Steffen Seibert je danes dejal, da vlada še vedno razpravlja, ali ustaviti izvoz orožja, ki je bil že odobren, a še ne izveden.

Nemčija je septembra odobrila prodajo orožja Savdski Arabiji v vrednosti skoraj 417 milijonov evrov, kažejo podatki nemškega ministrstva za gospodarstvo. S tem je kraljevina, ki izvaja letalske napade v Jemnu in je pod drobnogledom zaradi spornega izginotja savdskega novinarja, po Alžiriji drugi največji kupec nemškega orožja.

Britanska opozicija je medtem k ustavitvi prodaje orožja Rijadu pozvala britansko premierko Thereso May. »Predolgo smo bili prizanesljivi do savdske monarhije,« je povedala zunanja ministrica vlade v senci Emily Thornberry.

»Znova moramo razmisliti o prodaji orožja Savdski Arabiji, glede na to, kako se obnaša v Jemnu in da bombardirajo poroke in pogrebe,« je povedala za britanski BBC. »Uporabljajo naše bombe in naša letala in mislim, da moramo to ustaviti,« je poudarila po navedbah nemške tiskovne agencije dpa.

K »maksimalnemu pritisku« na Savdsko Arabijo je medtem pozval tudi nekdanji britanski zunanji minister iz vrst premierkinih konservativcev Boris Johnson, pri čemer pa se ni zavzel za zaustavitev dobave orožja.

Savdska Arabija je po tednih vztrajanja, da je savdski novinar Hašokdži varno zapustil savdski konzulat v Istanbulu, v soboto priznala, da je umrl na konzulatu. Danes so potrdili še, da je bil umorjen. EU in druge zahodne države so že večkrat pozvale k razjasnitvi okoliščin izginotja kritika savdskih oblasti.