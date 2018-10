Po zadnji obravnavi je tožilstvo kazniva dejanja umora štirih bolnikov prekvalificiralo v uboje, za katere je zagrožena bistveno nižja kazen kot za umore. Kot je ob tem poudarila Bergantova, si tožilstvo za dokazovanje umora v nasprotju z obrambo ni moglo pomagati s svojim strokovnjakom, po tem ko je sodišče na zadnji obravnavi zavrnilo dokazni predlog za postavitev novega izvedenca psihiatrije ali klinične psihologije za oceno Radana.

Tožilka za Radana zahteva prepoved opravljanja poklica in 20 let zaporne kazni za naslednja kazniva dejanja: uboje, ponarejanje listin, zlorabo uradnega položaja in neupravičeno slikovno snemanje. Kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog je tožilstvo v modifikaciji obtožnice umaknilo.

Klinični psiholog Aleš Friedl, ki ga je za oceno Radana zaprosilo sodišče, je namreč svoje, za Radana obremenjujočo mnenje umaknil po pričanju klinične psihologinje Alenke Sever, priče obrambe. Ta je obdolženega ocenila povsem nasprotno, ob tem pa bila tudi zelo kritična do Friedlovih metod.

Tožilstvo je iz obtožnice še umaknilo očitek omogočanja uživanja prepovedanih drog pri treh bolnikih, saj v dokaznem postopku niso uspeli pridobiti sodne odredbe za vpogled v medicinsko dokumentacijo, je pojasnila Bergantova in poudarila, da pa v obtožnici v celoti ostaja očitek zlorabe uradnega položaja.

Zagovore prilagajal glede na stanje, ugotovljeno na obravnavah V zaključni besedi, ki jih podaja že približno pet ur, je tožilka večkrat poudarila, da je Radan svoje zagovore prilagajal glede na stanje, ki je bilo ugotovljeno na obravnavah. »Ob njegovem znanju to ni bilo težko, tudi glede na to, da je bil strokovni izvedenec bolj v vlogi obrambe kot sodišča,« je izpostavila. Kot je pojasnila, pozorno spremljanje sojenja namreč pokaže, kako je avstrijski izvedenec Kröll - za mnenje ga je zaprosilo sodišče - s postavljanjem podvprašanj pomagal Radanu pri zagovoru, ko ta ni znal česa pojasniti. Tudi sicer je bila Bergantova zelo kritičnega do Kröllovega pričanja. Po njeni oceni je nesporno presegel svoja pooblastila, ko je v pričanju komentiral stranke v postopku, direktno napadal tožilstvo in žalil strokovno pričo tožilstva Matejo Lopuh, strokovnjakinjo za paliativo. Tožilstvu Radanu očita tudi ponarejanje listin. Kot takrat zaposleni na kliniki je namreč svojemu predstojniku Marku Noču vročil ponarejene izvide o svojem zdravljenju na kliniki na Dunaju. Da je listine ponaredil, se Radanu po navedbah tožilke ne zdi nič spornega, saj meni, da lahko določene stvari naredi v imenu postavljanja višjega cilja.