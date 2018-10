V SDS so omenjeno novelo v preteklem mandatu v DZ vložili štirikrat, a jo je takratna vladajoča koalicija vsakokrat zavrnila. Tokrat jo tako v DZ vlagajo že petič.

Kot so zapisali, želijo s predlogom udejanjiti odločbo ustavnega sodišča iz decembra 2014, s katero je ustavno sodišče ugotovilo, da je ureditev, po kateri država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira le v višini 85-odstotkov, neustavna, in da mora država uzakoniti 100-odstotno financiranje. Neskladje bi moral DZ odpraviti v enem letu, a se to do zdaj še ni zgodilo.

V SDS predlagajo, da bi višje financiranje začelo veljati 1. septembra 2019.

Novi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v predstavitvi na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino pred imenovanjem za ministra septembra glede tega vprašanja dejal, da namerava omenjeno odločbo ustavnega sodišča spoštovati, a da to vprašanje »v koalicijski pogodbi ni opredeljeno kot prioriteta«.