Kitajska je danes opozorila na pomen sporazuma, ki sta ga leta 1987 podpisala Ronald Reagan in Mihail Gorbačov. Kot je poročal New York Times, ZDA razmišljajo o umiku iz sporazuma, ker želijo omejiti vse večjo kitajsko vojaško navzočnost v zahodnem Pacifiku. Peking namreč ni pristopil k sporazumu in lahko brez ovir razvija rakete srednjega dosega.

Sporazum je še vedno »zelo pomemben«, je danes dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva. »Ta sporazum je igral pomembno vlogo pri mehčanju mednarodnih odnosov, napredku pri procesu jedrske razorožitve in celo ohranjanju globalnega strateškega ravnovesja in stabilnosti,« je dejala tiskovna predstavnica Hua Chunying, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pri tem je poudarila, da je popolnoma napačno mešati Kitajsko med razloge za napovedani umik iz pogodbe.