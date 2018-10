»Sindikat je prepoznal jasno in resno namero vodstva agencije za izvedbo socialnega dialoga in v korist agencije ter vseh zaposlenih prekinil stavko,« so zapisali v uradu vlade. Sindikat pa kljub temu podpira sindikate javnega sektorja pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje pogojev dela in statusa v javnem sektorju, so dodali.

Odkar je na mesto direktorja agencije prišel Rajko Kozmelj, je socialno-partnersko sodelovanje ustreznejše, je za STA dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. »Stavko so prekinili, ker je Kozmelj zagotovil, da se bo stanje uredilo,« je pojasnil.

Sindikat agencije se je s stavko odločil uveljavljati zahteve, povezane s statusom in vrednotenjem delovnih mest, izvajanjem socialnega dialoga in povečanjem števila zaposlenih. Stavkajoči so opozarjali, da je zaposlenega premalo kadra, zaradi česar prihaja do izgorelosti, poleg tega pa so zahtevali tudi višje plače, je spomnil Verk.

Agencija je naloge, pomembne za nacionalno varnost in druge interese države, opredeljene v zakonu o Sovi, izvajala nemoteno in v skladu z določili zakona, so zagotovili na uradu vlade za komuniciranje.

Pogajanja med uslužbenci in novo vlado naj bi stekla že kmalu po imenovanju novega direktorja Kozmelja, je poročal Večer na svojih spletnih straneh.

Vlada je Kozmelja imenovala za direktorja Sove 27. septembra, potem ko je razrešila prejšnjega direktorja Zorana Klemenčiča.