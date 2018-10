V vzhodnem delu Rima je v nedeljo zvečer padala toča, ki je ohromila promet. Na fotografijah so ulice videti, kot da bi bile zasnežene.

Drugje v italijanski prestolnici so bile zaradi močnega dežja poplavljene ulice, na katerih je obtičalo več voznikov v avtomobilih. Voda je bila ponekod visoka tudi do enega metra, na svoji spletni strani poroča italijanska radiotelevizija Rai. Zaradi deževja je bilo ponoči zaprtih več postaj rimske podzemne železnice in postaja regionalnih železnic, a davi so vse znova odprli.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 21, 2018

Major hailstorm runoff going underground. Ever seen or experienced anything like this? Rome, Italy yesterday, October 21. Report: Meteo Lazio pic.twitter.com/eoWmDGrqDZ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 22, 2018

Italijanska tiskovna agencija Ansa pa poroča, da so bile v Rimu poplavljene tudi kleti in trgovine.

Vreme preglavice povzroča tudi na Siciliji. Iz Palerma poročajo o poplavah, težave je povzročal tudi močan veter, ki je podiral drevesa. Nekaj dreves je padlo na avtomobile.

V pokrajini Enna na Siciliji se je v nedeljo utrgal oblak. Podrl se je zid ene od hiš, gasilci so po navedbah Rai rešili vse tri stanovalce. Preventivno so evakuirali pet družin. Več avtomobilov je bilo poplavljenih. Na območju so danes zaprte šole. V okolici Catanie na Siciliji je obilno deževje v nedeljo zvečer ohromilo cestni promet in povzročalo težave na tamkajšnjem letališču.

Flash floods in Enna, Sicily today, October 21. Report: Michele Vanella pic.twitter.com/JjzauKt0lg — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 21, 2018

O težavah zaradi dežja in vetra poročajo tudi z otoka Capri. Tam je poplavljenih več cest, veter je podiral drevesa.

V Pescari na obali Jadranskega morja so zaradi močnega dežja in napovedanega dodatnega poslabšanja vremena danes zaprte osnovne in srednje šole.

V deželi Molize v osrednjem delu Apeninskega polotoka pa je zapadel prvi sneg. Za danes na območju velja oranžno opozorilo zaradi obilnega dežja in močnega vetra.