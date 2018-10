V akciji sodeluje 20 prijavljenih detektivov. Sodelujoči detektivi od 10. do 14. ure strankam brezplačno nudijo krajše nasvete in predstavljajo detektivsko dejavnost tako osebno v pisarnah kot tudi preko telefona, po predhodni najavi zainteresirane osebe.

Seznam detektivov, ki sodelujejo na pro bono dnevu in njihove kontaktne informacije so na voljo na povezavi detektivnske zbornice.

Ustanovna skupščina detektivske zbornice je potekala 21. oktobra 1994 in že takrat so sprejeli sklep, da se ta datum vsako leto zaznamuje kot pro bono dan detektivske dejavnosti. A ker je 21. oktober letos nedelja, so se odločili pro bono dan izvesti v ponedeljek, so še zapisali v zbornici.