Denver ostaja še brez poraza, zabeležil je tretjo zmago, medtem ko je Golden State klonil prvič v tej sezoni. V zadnji četrtini so Nuggets vodili že za 11 točk, toda Bojevniki so so juh uspeli ujeti pri 97:97 eno minuto in 29 sekund pred koncem. Denver je zapravil tri proste mete, priložnosti pa aktualni prvaki niso znali izkoristiti.

Slabih osem sekund pred zadnjim zvokom sirene je Jamal Murray Denverju priigral dve točki prednosti, v zadnjem napadu je tako odgovornost nase prevzel prvi zvezdnik Golden Stata Stephen Curry. Pod obročem je nase navlekel dva branilca, podal do Damiana Jonesa, ko se je ta dvignil od tal, pa ga je od zadaj blokiral Hernangomez.

Curry je bil s 30 točkami prvi strelec tekme. Dan po zgodovinskem trojnem dvojčku je Denverjev Nikola Jokić dal 23 točk, zbral je 11 skokov in šest podaj. Njegov soigralec Gary Harris je vpisal 28 točk.

»Tako si nas predstavljam igrati. Veliko ljudi takšni zmagi reče, da je grda, toda zmaga je zmaga, posebej proti takšni ekipi, proti branilcem naslova. Če se bomo še naprej branili na takšen način in bomo ujeli ritem v napadu, smo lahko zelo, zelo dobra ekipa,« je bil po tekmi zadovoljen trener Denverja Michael Malone.