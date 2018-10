Kriminalisti so sicer zaradi povzročitve splošne nevarnosti in ogrožanja varnosti pri delu ovadili tri fizične in eno pravno osebo. Med izvajanjem vročih del je namreč 12. maja 2015 izbruhnil največji industrijski požar v Sloveniji, ko se je pri varjenju okvira vrat začela sproščati izjemno visoka temperatura, izbruhnil je požar.

Ceko IN in njegov direktor bi morala po prepričanju tožilstva na kraju izvajanja vročih del zagotoviti požarno stražo, če tega kot dober gospodar ni storil Mercator; čigar naloga bi to bila po zakonu o varstvu pred požarom le v primeru, da bi takšna dela opravljali njegovi zaposleni.

Cerar je po poročanju časnikov dejal, da nesrečo obžaluje, a se za požar ne čuti odgovornega. Po njegovem mnenju namreč požarno varnost vedno angažira naročnik del oz. lastnik objekta, saj le on pozna njegove značilnosti.

Iz Mercatorja so sporočili, da sta v celoti pogorela dva objekta, škodo so ocenili na 9,19 milijona evrov, zavarovalnica jim je povrnila slabih šest milijonov evrov. Družina v požaru umrlega varilca pa je napovedala vložitev premoženjskopravnega zahtevka.