Čeprav so doslej odigrali dve tekmi manj, pa nogometaši AŠK Brava zasedajo vrh slovenske drugoligaške lestvice. V soboto so doma premagali Brda s 3:1, tako da imajo točko prednosti pred Krko, Roltekom Dobom in Nafto 1903. Da jih ujamejo na vrhu, so imeli priložnost Sežančani, ki pa so pred domačimi gledalci proti Dravi Dakindi v edini včerajšnji tekmi iztržili zgolj točko, pa čeprav so vodili že z 2:0, a so nato ob koncu prvega polčasa ostali z igralcem manj na igrišču.

2. SNL, 12. krog: Ankaran Postojna – Beltinci 2:0 (0:0) – strelec: 1:0 Doći (50), 2:0 Doći (73). Športni center Postojna, gledalcev 70, sodnik: Glažar.

Brežice Terme Čatež – Kalcer – Radomlje 1:4 (0:2) – strelci: 0:1 Cerar (14), 0:2 Hajrić (43), 0:3 Cerar (51, 11-m), 1:3 Kramarić (84, 11-m), 1:4 Primc (86). Mestni stadion Brežice, gledalcev 100, sodnik: M. Jug.

Rogaška – Krka 1:3 (1:1) – strelci: 0:1 Novak (5), 1:1 Čuček (42), 1:2 Potokar (48), 1:3 Novak (50). Mestni stadion Rogaška Slatina, gledalcev 150, sodnik: Perić.

Bravo – Brda 3:1 (1:0) – strelci: 1:0 Križan (31), 1:1 Marcius (72), 2:1 Križan (87), 3:1 Turkuš (90). Stadion Ljubljane, gledalcev 100, sodnik: Bukovec.

Fužinar Vzajemci – Jadran Dekani 1:1 (1:0) – strelca: 0:1 Babić (19), 1:1 Mioravac (49, 11-m). Igrišče Ravne na Koroškem, gledalcev 150, sodnik: Kos.

Roltek Dob – Nafta 1903 2:0 (1:0) – strelca: 1:0 Petrič (17), 2:0 Hrovat (67). Športni park Dob, gledalcev 200, sodnik: Matković.

Vitanest Bilje – Ilirija 1911 1:1 (0:1) – strelci: 0:1 Rujović (45), 0:2 Corn (79), 1:2 Ferjančič (83). Stadion Bilje, gledalcev 130, sodnik: Lacković.

Cherrybox 24 Tabor Sežana – Drava Dakinda Ptuj 3:3 (2:1) – strelci: 1:0 Kebe (9), 2:0 Sever (24), 2:1 Pirtovšek (35), 2:2 Fanimo (58), 3:2 Kebe (65), 3:3 Bizjak (77). Športni park Sežana, gledalcev 200, sodnik: Kajtazović. maš