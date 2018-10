Marino: Žena je imela pol ure časa, da si izmisli ime za podjetje. Vprašala me je, kaj bomo sploh delali, jaz pa sem rekel, da ne vem, lučke, na primer.

Marjeta: Samo dvajset minut mi je dal časa. Povedal je, da bodo s kolegi naredili firmo, pa sem rekla, zakaj je ne bi še midva. Dejal je, da se vrne čez dvajset minut – če se bom spomnila ime, bova imela firmo, drugače pa ne. Odprla sem leksikon, vedela sem, da me zanima interjer, pa je nastala Intra, notranjost.

Marino: Z Microsoftom celo sodelujemo, saj smo opremili njihov glavni sedež za Evropo in dve njihovi državni upravi. Pa tudi uprave Ferrarija, Facebooka in tako naprej.

Marino: Svetloba je nekaj, kar nam daje narava. Tako dobre, kot jo daje narava, verjetno ne bomo uspeli narediti, se pa poskušamo temu približati. Brez svetlobe oziroma frekvenc – svetlobo namreč vidimo šele, ko se od česa odbije – ne moremo početi ničesar razen čez dan. Ta problem je rešila narava, ko je prvič udarila strela in je zagorelo, potem pa so se ljudje naučili zakuriti, da so lahko videli. Svetloba je bila povezana s človekom že od pradavnine. Danes pa lahko nekaj naredimo tudi bolje od narave. Ljudem lahko damo svetlobo, kadar to sami hočejo. Ni več treba čakati, da se v naravi zgodi nekaj, kar nam je všeč, denimo polna luna. Tudi umetno lahko naredimo precej lepih stvari, ki vzbujajo čustva.

Marjeta: Že ko vstopiš v trgovino, lahko po razsvetljavi presodiš, kaj lahko pričakuješ v njej in v kakšen cenovni razred sodi.

Marino: V nekaterih trgovinah svetlobe ne razumejo najbolje in vse skupaj preveč osvetlijo. To ne deluje dobro. Vsak prostor ima svoje značilnosti. V trgovinah mora biti poudarjena čustvena plat izdelka. Če je vse preveč razsvetljeno, bolj vidiš zidove in tla kot izdelke. Primerna svetloba vpliva tudi na obnašanje ljudi in prodajalcev v trgovini. Če je lepo osvetljena, ljudje to opazijo in pohvalijo, prodajalci pa so zaradi pohval prijaznejši in uspešnejši. Vse je torej povezano.

Marino: Oh, mnogokrat.

Marjeta: Ker se ukvarjam s financami, gledam tudi skozi številke. V teh 29 letih so se zgodile tudi napačne investicije. Vsak dela napake, iz katerih se lahko naučiš marsičesa in se jim naslednjič izogneš. Zdaj se držimo predvsem tistega, kar dobro obvladamo, to je svetloba, ne zahajamo pa v druge branže, ki jih ne poznamo tako dobro.

Marino: V svetu je zdaj veliko težav. Ena je v odnosu do okolja. Preveč govorimo o zeleni energiji, premalo pa o varčevanju energije. Vsaka energija zastruplja svet. Električni avtomobili so sicer super in ne zasmrajajo mest, a 60 odstotkov porabljene energije je narejene iz premoga. Druga velika težava so napetosti med velesilami in zapiranje trgov. EU je kot skupnost zelo razdeljena in vse to kaže na krizo. Mi se pripravljamo tako, da poskušamo izvoz čim bolj razpršiti, saj so bile z izjemo leta 2008 in leta 1972 krize praviloma bolj lokalne in niso prizadele vsega sveta hkrati.