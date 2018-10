Davek na nepremičnine: tankočutno iskanje ravnovesja

Davek na nepremičnine je hvaležno orodje. To evropski politiki vedo vse bolje, učijo pa se tudi njihovi slovenski kolegi. Nizki davki na stavbe in zemljišča predstavljajo velik potencial in skušnjavo za povečevanje prilivov v javne blagajne, ne da bi s povišanjem dajatev ogrozili domačo gospodarsko rast. Davčna osnova je pač nepremična. Obdavčitev nepremičnin – tako v deležu bruto domačega proizvoda kot v celotni davčni obremenitvi posameznikov in podjetij – je zato v Evropi vse višja.