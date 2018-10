Krožišče med Ratečami in Planico, ki so ga začeli delati lani, dela pa dokončali letos, je to jesen dobilo svojo končno podobo. Krasijo ga tri skakalnice iz posebne kovine. Skulpturo je zasnoval dekan Fakultete za arhitekturo Matej Blenkuš, izdelal pa jo je izkušen domači mojster – ključavničar Andrej Bizjak iz Kranjske Gore. Pojasnil nam je, da je skulptura narejena iz kortena. To je vremensko odporno jeklo, ki bo šele čez čas dobilo dokončno barvo. Njegovo rjavenje na površini izdelku ne škoduje, pač pa ga ščiti, saj tako nastaja poseben zaščitni sloj. »Material torej z leti pridobiva kakovost,« pravi.

Izdelava je zahtevala natančnost »To je bil kar zahteven projekt, ki je terjal predvsem natančnost. Treba je bilo slediti načrtu, ki ga je pripravil arhitekt. Kaj je bilo najtežje, je težko reči,« pravi ključavničarski mojster, ki mu je izdelovanje skulpture vzelo približno tri tedne, in doda, da mu to zaradi bogatih izkušenj ni delalo preglavic. Skulptura po Bizjakovih besedah tehta dobro tono, vsaka od skakalnic je težka približno 400 kilogramov. Čeprav so na prvi pogled videti krhke, Bizjak zagotavlja, da bodo preživele vse vremenske razmere, vključno z obilico snega, ki je pozimi značilen za ta del Slovenije. Občina Kranjska Gora je za ureditev sredine krožišča namenila okoli 35.000 evrov. Domačini so sicer motiva skakalnic veseli, a nekateri med njimi se bojijo, da so skakalnice na skulpturi morda preozke, da bi jih mimoidoči takoj prepoznali po obliki. O skulpturi smo spraševali tudi arhitekta Blenkuša, vendar se na naša vprašanja ni odzval.