Ob uspešno končani obsežni energetski sanaciji 48 občinskih objektov, predvsem zdravstvenih domov, vrtcev in šol, ter že načrtovani energetski prenovi še dodatnih enajstih objektov se preoblikovanje v energetsko varčnejšo stavbo obeta še enemu občinskemu objektu. Na ljubljanski mestni občini so namreč napovedali, da bo Viška hiška, ki jo je občina v upravljanje predala Slovenski filantropiji, dobila samooskrbno elektrarno s shranjevalnikom baterije.

Na Viško hiško bodo nato namestili samooksrbno elektrarno s shranjevalnikom baterije. Po Jurakovih besedah pričakujejo, da bo, dokler bo sistem meritev takšen, kot je zdaj, poraba elektrike iz omrežja enaka nič. »Denar, ki bi ga morali v Slovenski filantropiji nameniti plačilu elektrike, bodo v prihodnje lahko porabili za svoje programe,« je prepričan Jurak, ki ob tem poudarja, da gre za inovativen projekt: »Sončne elektrarne danes niso več nič posebnega, a takšne s shranjevalnikom baterije so inovativna rešitev. Zato bo objekt odprt za vse, ki si bodo želeli pogledati novo tehnologijo in pobližje spoznati njeno delovanje.«

Na občini bodo s Slovensko filantropijo pri projektu sodelovali s podjetjem Borzen. »V želji po primernem objektu, na katerega bi lahko namestili samooskrbno elektrarno, smo se po pomoč obrnili na lokalno skupnost in se dogovorili, da bomo v projekt vključili Viško hiško,« je odločitev za družbeno odgovoren in trajnostno naravnan projekt pojasnil direktor splošnega področja v podjetju Aleš Jurak . Ob tem je poudaril, da stavba še ni bila energetsko sanirana, zato so se morali v sodelovanju z nekaterimi partnerji najprej lotiti tega, šele potem bodo sončno elektrarno lahko namestili na stavbo na Viču, ki je dolga leta propadala, zadnja leta pa pod okriljem Slovenske filantropije dobiva tako novo podobo kot nove vsebine. »Najprej je treba zmanjšati porabo elektrike, šele potem poskrbeti za samooskrbo,« je dodal Jurak.

Od zapuščene hiše do Viške hiške

Viška hiška je začela rasti pred približno petimi leti, ko je občina Slovenski filantropiji v uporabo predala zapuščeni objekt ob Cesti Dolomitskega odreda, ki bi ga sicer porušili. Propadajočo enostanovanjsko hišo so od leta 2013, ko so jo začeli čistiti, do leta 2017, ko so prenovljene prostore tudi uradno odprli, z nekaj denarja ter obilo volje in predvsem prostovoljskega dela preoblikovali v objekt, primeren za delovanje humanitarne organizacije.