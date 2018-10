Konec tedna so v snežni stadion pod Mariborskim Pohorjem vabili na kepanje. Maribora in njegovega hriba ni pobelil nenaden prihod vlažne in hladne vremenske fronte. Upravitelj smučišč, javno podjetje Marprom, je namreč testno zagnal novo napravo, nekakšen velik mobilni zamrzovalnik in strgalnik ledu, ki omogoča proizvodnjo kompaktnega snega, tudi kadar so temperature krepko nad lediščem. V 24 urah lahko proizvede do sto kubičnih metrov bele zmrzline.

Za šestletni najem tega ogromnega »ledomata« bo Marprom plačal 1,7 milijona evrov. A to je malenkost