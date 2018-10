»Žal mi je za to, kar sem storil. To je vse,« se je 31-letni Emil Iliev Hristov prek videokonference opravičil zbranim v sodni dvorani okrožnega sodišča v Ljubljani. Po začetnih težavah z zvokom, odmevanjem, predstavitvijo navzočih v Ljubljani ter tistih v bolgarski Sofiji je predobravnavni narok gladko stekel.

Glavo ji je tiščal pod vodo

Tožilka Maja Ulčar je obtoženemu očitala povzročitev hudih in lažjih telesnih poškodb, ki jih je junija 2015 med napadom povzročil gospe Angelci. Hristov je neposredno pred tem predčasno zapustil terapevtski center Zavod Pelikan v Višnji Gori, kjer se je zdravil zaradi odvisnosti od drog. Sodeč po obtožnici je gospo Angelco, ko je iz potoka zajemala vodo, tako močno sunil, da je padla vanj, Hristov pa je skočil nanjo. »Glavo ji je tiščal pod vodo in jo večkrat udaril. Ko se je upirala, se je nanjo spravil s kamnom. Ko se je naredila negibno, se je skobacal z nje in odšel. A ko je opazil, da se še vedno premika, je vanjo iz daljave zalučal kamen,« je obtožbe prebrala sodnica Ana Testen.

»Pri nas ste bili gost, v društvu so vas sprejeli, vam pomagali pri reševanju težav. Starejšo gospo, ki brez pomoči in družbe živi sama v gozdu, ponudila pa vam je še celo kozarec vode, ste napadli brez razloga in ji zadali hude poškodbe,« je Testenova oštela 31-letnika, ki je z rahlo nezainteresiranim pogledom zrl v zaslon, glavo pa si podpiral s pestjo. Strožje kazni, kot jo je predlagalo tožilstvo, mu sodnica ni mogla izreči, pri razsodbi pa je upoštevala tako njegovo priznanje krivde in obžalovanje napada, dejstvo, da pri nas nima kriminalne kartoteke, pa še to, da ima zdaj, kakor je povedal sam, z mamili manj težav.