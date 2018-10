Osemkratni olimpijski prvak na kratkih atletskih stezah se je po koncu sprinterske kariere odločil za nov izziv. Tekaške čevlje je zamenjal za nogometne, na preizkušnjo pa ga je vzel avstralski nogometni prvoligaš iz Gosforda v Novem Južnem Walesu, ki je bil z Boltom očitno zadovoljen, saj je, glede na informacije britanske javne televizije BBC, prestal test in so mu Avstralci ponudili resno poklicno pogodbo. »Lahko potrdim, da so pri Central Coast Mariners Usainu ponudili pogodbo,« je dejal Boltov zastopnik Simms. V klubu za zdaj še ne želijo potrditi teh informacij in so jih označili za medijska ugibanja.

Pred tem je Avstralce prehitel malteški nogometni klub Valletta, ki je slovitemu jamajškemu atletu poslal mikavno ponudbo, a svetovnega rekorderja v tekih na 100 in 200 metrov ta ni premamila, češ da bo v Avstraliji skušal izpolniti svoje nogometne sanje.

V deželi tam spodaj mu je zelo všeč, pa tudi njegov nogomet se je zelo izboljšal, ko se je nedavno na prijateljski tekmi njegove ekipe Central Coast Mariners proti avstralskemu drugoligašu dvakrat vpisal med strelce. Na prvi uradni tekmi prvenstvene sezone proti Brisbane Roar (1:1) pa ga strokovno vodstvo ni vključilo v kader.

Preden se je na treningih pridružil Marinersom, je Bolt treniral tudi s prvo ekipo nemške Borussie Dortmund, treniral je tudi z nogometaši južnoafriškega moštva Sundowns in norveške ekipe Stroemsgodset.