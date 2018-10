Samsung je letos prvi začel napad na prva mesta lestvic najboljših telefonov. S svojim note 9 so navdušili, vendar so kmalu svoj piskrček pristavili še Apple, nato Pixel in nazadnje Huawei z modelom mate 20 pro. O slednjem je bilo veliko znanega že pred uradno predstavitvijo v Londonu. Po raznih kanalih so curljale informacije o tretji kameri, ki zajema v širokem kotu, o procesorju in tako naprej. Kljub temu je londonska premiera postregla s precej novostmi, ki jih marsikdo ni pričakoval.

Neskončni zaslon z zarezo Neskončen zaslon pomeni, da je zaslon telefona ob straneh ukrivljen in daje vtis, kot da sega v prostor. Koncept je sicer sposojen pri južnokorejskem konkurentu, kombinacija z zarezo na vrhu zaslona pa je Huaweijeva unikatnost. Hkrati je Kitajcem uspelo vgraditi zelo velik zaslon (diagonala meri 6,39 palca) v izredno tanko in priročno ohišje, tako da velikost nikakor ne deluje zastrašujoče ali okorno. Za najboljšo kakovost slike skrbi tehnologija OLED, podprta s HDR (visokim dinamičnim razponom), ki predvaja sliko v ultravisoki ločljivosti. Telefon se je po kakovosti predvajanja videa nemudoma uvrstil tudi na seznam naprav, ki jih Youtube še posebej priporoča za gledanje videa (youtube signature device).

Čitalnik prstnega odtisa na zaslonu Mate 20 pro nima na sprednji strani nobenega gumba, prav tako ne čitalnika za odtise na zadnji strani. Telefon lahko uporabnik odklene z močnejšim pritiskom na zaslon. Zaslon namreč zaznava različne jakosti pritiska (dynamic pressure sensing). To lastnost bomo šele sedaj počasi srečevali tudi pri drugih androidih.

Zvočnik v reži za polnjenje Huaweijevi inženirji so glavni zvočnik telefona skrili kar v režo za polnjenje. S tem so med drugim dosegli, da je prednja spodnja stran še bolj elegantna in minimalistična. Po prvih testih je zvok telefona precej dober, saj glavnemu zvočniku pomaga še v uporabnika usmerjen zvočnik na zgornji strani ohišja. Bojazni, da bi med polnjenjem naprave zadušili zvočnik, ni (vsaj ne v večini primerov), saj telefon podpira brezžično polnjenje.

7nm procesor Huawei je prvi med androidovimi telefoni, ki je uvedel izredno zmogljiv procesor kirin 980, ki temelji na 7-nanometrski tehnologiji. Ta je za 75 odstotkov zmogljivejša od prejšnje generacije. Procesor skrbi za izredno hitro delovanje pri nižji porabi energije in hkrati odlično dopolnjuje procese umetne inteligence na telefonu. Mate 20 pro namreč prinaša tudi dvojno nevronsko procesno enoto (dual NPU).

Izredno hitro polnjenje Mate 20 pro podpira izredno hitro polnjenje, kar omogoča priloženi polnilnik z zmogljivostjo 40W. V tridesetih minutah se naprava napolni do kar 70 odstotkov, kar je izjemno. Ob tem moramo omeniti še zmogljivo 4200-miliamperurno baterijo, ki trenutno prekaša vse najtesnejše konkurente (ti imajo večinoma vgrajene 4000-miliamperurne baterije).

Povratno brezžično polnjenje Ob najavi te lastnosti je v londonski dvorani završalo med publiko. Mate 20 pro lahko namreč uporabimo tudi za to, da brezžično polnimo druge naprave, ki podpirajo tak način polnjenja.

Makrofotografija Telefon je opremljen s tremi lečami: eno običajno, drugo za povečavo in tretjo za zelo širok zorni kot. Odlika mate 20 pro je tudi zajemanje fotografij, ko se objektu zelo približamo, in sicer na razdaljo do 2,5 centimetra, pri čemer lahko zajemamo podrobnosti okolice, kot je bilo doslej mogoče le s posebnimi lečami in zmogljivimi kamerami.

3D-skeniranje Prednja stran telefona je opremljena s 3D-sistemom, ki lahko rabi za zelo učinkovito odklepanje zaslona (v 0,6 sekunde), lahko pa ga uporabimo tudi za povsem novo funkcijo: telefon lahko 3d-skenira objekte, jih obdela in jim vdahne življenje. Na predstavitvi so skenirali plišastega medvedka, ki je nato na telefonu oživel in ponovno vstopil v prostor kot nadgrajena resničnost.

Spominska nanokartica Mate 20 pro uvaja nov tip spominskih kartic – še nekoliko manjše različice z nazivom nano sd (trenutno so vsesplošno prisotne micro sd kartice). Telefon je sicer že opremljen z 128 gigabajti vgrajenega pomnilnika, s kartico pa lahko dodamo še dodatnih 256 gigabajtov.