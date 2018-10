Kritika predstave Ne pozabite na rože v ljubljanski Drami: Bežne impresije

Avtobiografska pripoved Polone Vetrih v režiji Ivane Djilas in dramaturgiji Ane Duša lahkotno niha med okruški njene lastne življenjske poti in nečim, kar naj bi se izkristaliziralo kot narava in bistvo igralskega poklica, a vseskozi ostaja na površju, in presenetljivo je, kako zlahka se predstava tudi na ravni tematiziranja igralstva zadovolji s poveličevanjem igralske skrivnosti (pa naj bo lepo ali mučno) in plasiranjem preprostega dejstva o minljivosti igralskega dela in gledališke umetnosti.