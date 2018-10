Kritika predstave Kresnice v MGL: Hrbtna stran banalnosti

Letališče je, prosto po francoskem antropologu Marcu Augéju, nekraj – sem spadajo zgradbe in poti, ki so nujne za pospešeno kroženje ljudi in blaga. V Kresnicah Tene Štivičić je (ne)kraj prehoda in obetov spremembe, ideala svobodnega gibanja in zbliževanja sveta postavljen na glavo. Mesto tranzicijskega vrveža postane statična točka zastoja, ki le dokazuje, da je prehodnost navsezadnje selektivna, odprtost in svoboda navidezni, možnosti za spremembe nič kaj obetavne, svet pa je razprt med skrajnosti.