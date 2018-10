V sklopu prenove so uredili tudi novo jedilnico, razdelilno kuhinjo in knjižnico v nekdanjem hišniškem stanovanju ter dovozno pot za dostavo hrane. Prenova je potekala v okviru javno-zasebnega partnerstva med MOL ter konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava.

Stavba OŠ Milana Moškriča je ena izmed 48 stavb, ki so jih prenovili v okviru omenjenega javno-zasebnega partnerstva. Med njimi je vrsta kulturnih in zdravstvenih objektov, vzgojno-izobraževalnih ustanov, športnih objektov in objektov mestne uprave.

Energetske obnove sodijo v sklop pametnih rešitev, s katerimi nižajo porabo energentov, povečujejo delež obnovljivih virov in znižujejo emisije toplogrednih plinov, s tem pa tudi varujejo okolje. Z doslej izvedenimi obnovami so že ohranili 150.000 dreves, z drugim delom projekta pa jih bodo ohranili še nadaljnjih 22.000, so še zapisali na MOL.

Na OŠ Jože Moškrič je sicer začetek novega šolskega leta pokvaril montažni strop v avli v drugem nadstropju, ki je odstopil, zaradi česar so imeli višji razredi prvi šolski dan v novem šolskem letu pouk v Centru Stožice.