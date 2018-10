Kilometer dolg zastoj je še na štajerski avtocesti pred izvozom Blagovica proti Mariboru, piše na portalu prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Dars namreč ta vikend na posameznih prometno obremenjenih odsekih avtocest izvaja številna dela, zato je bilo tudi pričakovati zastoje. Kot so pojasnili v družbi za avtoceste, gre za nujna popravila vozišč in objektov za zagotovitev varnosti in preprečitev še večjih poškodb na infrastrukturi, ki jih je treba opraviti pred prihajajočimi prazniki in začetkom zimske službe.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos - Ajdovščina ter na regionalni cesti Podnanos - Manče - Vipava prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Ponekod so ceste mokre, zato na prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo previdno vožnjo. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, in sicer za osebna vozila 30 minut za vstop v državo.

Vse do 21. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.