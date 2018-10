»Namen je dati priložnost pogajanjem in ponudbam, ki smo jih prejeli s strani različnih teles, vključno v minulih dneh,« so glede načrtov o rušenju vasi Han al Ahmar zapisali v uradu izraelskega premierja.

Netanjahu je sicer kasneje, pred srečanjem z ameriškim finančnim ministrom Stevenom Mnuchinom, vztrajal, da bo vas prej ali slej izpraznjena. »To je naša politika in zgodila se bo,« je bil odločen. »Nimam je namena preložiti za nedoločen čas, temveč za kratko, omejeno obdobje,« je dodal.

Za kolikšen čas bo rušenje vasi prestavljeno, bo odločil urad za nacionalno varnost, ki naj bi se sestal danes.

V vasi živi okoli 200 beduinov

Izraelsko vrhovno sodišče je v začetku septembra prižgalo zeleno luč porušenju palestinske beduinske vasi Han al Ahmar, ki je postala simbolnega pomena v luči izraelske okupacije in naseljevanja Zahodnega brega. Oblasti so nato prebivalce pozvale, naj do 1. oktobra sami porušijo svoje domove in izpraznijo vas, ali pa bodo vas namesto njih porušile same.

Vas Han al Ahmar, v kateri živi okoli 200 beduinov, leži vzhodno od Jeruzalema, blizu judovskih naselbin. Izraelske oblasti jo nameravajo porušiti, ker je bila postavljena nezakonito.

Aktivisti pa poudarjajo, da prebivalci niso imeli druge možnosti kot graditi brez izraelskega dovoljenja, saj judovska država Palestincem ta izdaja le redko. Vas namreč stoji v strateško pomembni coni E1, ki Zahodni breg deli na južno in severno polovico. Pri tem opozarjajo, da bo uničenje vasi omogočilo širjenje judovskih naselbin in razdelitev Zahodnega brega na dva dela.

Napovedano rušenje vasi je vzbudilo tudi pozornost mednarodne skupnosti. Nasprotovanje so mu izrekle evropske države, Združeni narodi in številne nevladne organizacije.