Kot so v petek za javnost sporočili predstavniki muzeja, so v ponedeljek zjutraj slišali nenavadno rjovenje iz prostora, kjer sta prebivala lev Nyack in levinja Zuri. Ob prihodu do ograde so zagledali nenavadno situacijo, kjer je Zuri za vrat držala Nyacka. Čeprav so se zaposleni v živalskem vrtu na vsak način trudili leva ločiti med seboj, jim to ni uspelo. Zuri je leva za vrat držala tako dolgo, da je ta negiben obležal na tleh, so še sporočili iz živalskega vrta. Veterinarji živalskega vrta so tako lahko na kraju le še potrdili smrt ljubljenca obiskovalcev živalskega vrta.

Leva, ki sta skupaj živela osem let, naj pred tem nikoli ne bi kazala agresivnosti, v času skupnega bivanja pa sta ustvarila tudi tri levje mladiče.

Predstavniki živalskega vrta so še dejali, da se zavedajo, da so številni obiskovalci njihovega živalskega vrta oboževali Nyacka, saj je šlo za veličastnega leva, svojo zapuščino pa je prenesel na svoje potomce.

Kot so še dejali, bodo natančno preverili, zakaj je prišlo do incidenta, vendar do sedaj še nimajo načrtov, da bi spremenili njihovo ravnanje z levi, saj menijo, da niso naredili nič narobe. Zuri je svoj smrtni napad sicer izvedla v ponedeljek dopoldan, na srečo še pred uradnim odprtjem živalskega vrta.