Košarkarji Krke so v prejšnjem krogu gostovali v Beogradu in pri enem od favoritov v tej ligi Crveni zvezdi izgubili za 14 točk. Danes so imeli na sporedu še en dvoboj z beograjsko zasedbo, Partizan je v Novem mestu po tesnem razpletu klonil s 76:80, Krka pa je dosegla drugo zmago sezone.

Po izenačeni prvi četrtini so si prvi nekoliko večjo prednost priborili domači. Ob koncu drugega dela so z delnim izidom 11:2 prišli do prednosti 40:31, polčas pa nato dobili za šest točk.

A dvoboj še ni bil odločen, v nadaljevanju so s podobno mero vrnili tudi gostje. V 37. minuti so po trojki Marcusa Paiga povedli, potem pa zadržali minimalno prednost in pred zaključnimi desetimi minutami je bilo še vse odprto.

Dve zaporedni trojki Daliborja Đape sta Krko popeljali do novega vodstva v 32. minuti, a se je Partizan še vrnil. Nazadnje je bilo tesno pri 67:67, potem pa so domači zadeli trikrat, Beograjčani pa ostali brez koša. Prednost 73:69 je bila nazadnje dovolj visoka, da jo je Krka zadržala do konca in se veselila zmage.

Pri Krki je Luka Lapornik tekmo končal pri 19 točkah, 13 jih je dodal Dino Cinac; pri gostih pa je z 22 izstopal Vanja Marinković. V naslednjem krogu bo Krka 26. oktobra gostovala pri Igokei.