Z obiskom muzeja sta predsednika obeležila letošnjo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, ogledala pa sta si tudi novo občasno razstavo z naslovom Sosedova zgodba - pripoved vojaka in kronista Josefa Pailerja.

Razstava vsebuje gradivo, ki ga je Pailer, avstro-ogrski častnik iz Gradca, ustvaril in skrbno popisal na bojiščih prve in druge svetovne vojne. Njegov pogled "s sosedove strani" želi biti prispevek Kobariškega muzeja ob Evropskem letu medkulturnega dialoga, je poudaril avtor razstave Željko Cimprič.

Pred obiskom muzeja je sicer madžarski predsednik položil venec na avstro-ogrsko pokopališče vojakov, padlih v prvi svetovni vojni v Ločah. Avstro-ogrsko vojaško pokopališče je bilo urejeno leta 1916 za padle v bojih med Vodelom in Krnom. Posvečen je padlim vojakom 30. pehotnega polka avstro-ogrske vojske. Na pokopališču je pokopanih okoli 3300 padlih vojakov.

Ader in Pahor sta obiskala tudi spominsko cerkvico sv. Duha na Javorci. Cerkev velja za najlepši spomenik prve svetovne vojne na ozemlju Slovenije in je bila leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Leta 2007 se je uvrstila na seznam posebno pomembne zgodovinske in kulturne dediščine Evrope ter letos prejela znak Evropske kulturne dediščine. Cerkev so zgradili avstro-ogrski vojaki in ostaja simbol poziva k spravi.